Un nuovo furgone per gli atleti paralimpici 

Un Ducato nuovo di zecca, un mezzo a nove posti con uno spazio adibito anche per il trasporto di tre carrozzine, è stato consegnato ieri alla Polisportiva paralimpica Sardegna Sport (Sa.Spo).A consegnare le chiavi sono stati i rappresentanti della PMG Italia, la società benefit che lavora in collaborazione con Comuni ed enti del terzo settore per favorire la crescita e la sostenibilità.

Un regalo importantissimo per gli atleti che saranno facilitati nei loro spostamenti verso i campi di gioco vicini e lontani.Il veicolo sarà messo a disposizione anche delle persone fragili che abbiano necessità di un aiuto concreto per i loro spostamenti.Ieri i vertici della società e diversi atleti hanno fatto gli onori di casa nel quartier generale di via Don Bosco.PMG ha creduto nelle grandi potenzialità di fare rete della polisportiva, diventata, complice la sua storia pluriennale, un punto di riferimento costante per chi ha bisogno di aiuto.

