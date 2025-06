Un nuovo fuoristrada per i barracelli 

La compagnia barraccellare di Siddi, attiva nella salvaguardia del territorio non solo in paese ma anche nei dintorni, può contare su un nuovo mezzo, un fuoristrada a trazione integrale con cassone corredato da apposita attrezzatura, ottenuto grazie a un recente contributo regionale.

Il sindaco, Marco Pisanu, ha consegnato le chiavi del mezzo al capitano Benigno Atzori: «Con grande entusiasmo ringrazio la Regione che ha concesso il finanziamento di 97.085 euro per l'adeguamento degli strumenti utili a contrastare gli incendi», ha detto Pisanu. «La Compagnia barracellare di Siddi – ha aggiunto – in questi anni si è distinta per l’elevata responsabilità e per l’alta professionalità, operando e svolgendo un servizio di sorveglianza, di deterrenza e di intervento che va a beneficio dell'intera comunità». Il nuovo fuoristrada contribuirà alla sicurezza del territorio. (g. g. s)

