Un nuovo frutteto nel carcere di San Daniele 

Un frutteto all'interno del carcere di Lanusei per lanciare un potente messaggio di rinascita sociale e ambientale. L’iniziativa si è svolta ieri mattina, alla presenza della direttrice del penitenziario, Maria Anna Madeddu, e del direttore territoriale di Forestas, Michele Puxeddu.

Un gruppo di detenuti, guidato dal personale Forestas e accompagnato dal personale della polizia penitenziaria, ha piantato alberi da frutto, arbusti e piante officinali fornite a titolo gratuito dall'Agenzia. L'idea nasce dal bisogno manifestato dai detenuti e intercettato dall'équipe del San Daniele e dal personale educativo di creare ulteriori spazi di bellezza e, nello specifico, spazi all'aperto, disponibili per la popolazione detenuta per percorsi formativi, lavorativi, ricreativi ed educativi.

La condivisione degli obiettivi con la direzione di Forestas ha garantito questo fondamentale primo passo, testimonianza del valore dello scambio inter-istituzionale in un territorio particolarmente attento e sensibile alle forme di collaborazione con il proprio carcere, a partire dal Comune, rappresentato dal sindaco Davide Burchi, con il quale sono in corso diverse idee progettuali da realizzare in collaborazione con i vertici del carcere e in linea con la programmazione dell'amministrazione penitenziaria. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA