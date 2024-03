Un nuovo frantoio nella zona artigianale 

Procedono a ritmo spedito e dovrebbero concludersi a breve i lavori per la realizzazione del moderno frantoio oleario nella zona artigianale di Su Pranu, alla periferia nord del centro abitato di Musei. Si tratta di un’opera tanto attesa dai tanti produttori d’olio della zona. Il progetto prevede anche la messa a dimora di oltre mille ulivi su una superficie di tre ettari presso i terreni di uso civico di Guardia Su Lillu

I lavori, avviati qualche mese fa, dovrebbero infatti concludersi in tempo utile per la prossima annata della molitura delle olive. La realizzazione di questa nuova struttura, finanziata con 780 mila euro concessi dal Cipess all’amministrazione comunale di Musei, consentirà di avere a disposizione un servizio molto importante per gli operatori agricoli della valle del Cixerri, anche per quelli dei paesi limitrofi come Villamassargia e Domusnovas. In mancanza di tale servizio gli olivicoltori sono per ora costretti a portare le loro olive a Vallermosa e Iglesias. Una volta conclusi i lavori, l'infrastruttura verrà data in gestione a privati attraverso un bando pubblico. Per il sindaco Sasha Sais «si tratta di un'opera di fondamentale importanza per leconomia agroidustriale del nostro territorio»

