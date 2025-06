Un nuovo finanziamento per rilanciare la zona artigianale 

Una nuovo finanziamento di 300mila euro per la zona artigianale di San Giovanni Suergiu. Il Comune ha ottenuto le risorse finanziarie dalla Regione dopo aver partecipato al bando dell’assessorato all’Industria per la creazione di nuove infrastrutture nelle zone Pip. «Il potenziamento e la riqualificazione sotto il profilo infrastrutturale della nostra area per gli insediamenti produttivi - dice Efisio Locci, assessore alle Attività produttive – favorirà l’iniziativa imprenditoriale attraendo investimenti privati e l’insediamento di nuove imprese nel nostro territorio; siamo soddisfatti di questo risultato». La dotazione finanziaria arrivata è solo l’ultima in ordine di tempo per l’amministrazione guidata dalla sindaca Elvira Usai. «Siamo destinatari – precisa la prima cittadina – di altri 170mila euro dei bandi Gal arrivati a inizio anno. Ci sono inoltre 400mila euro destinati allo stadio comunale di via di Vittorio e siamo in attesa delle risorse del Just Transition Fund per quanto concerne le fonti da energia rinnovabile sulle strutture comunali».

