Un nuovo escavatore per il Comune 

L’amministrazione comunale vuole curare sempre di più le strade del centro storico del paese, ma anche le periferie e la viabilità rurale, spesso in uno stato di grande degrado. Ora arrivano nuovi mezzi che permetteranno di dare gambe alle idee del Comune. Lo rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici e all’urbanistica: «Grazie al finanziamento di 200mila euro del Gal Campidano il Comune di San Gavino Monreale ha acquistato un mini escavatore, un trattore, un pianale e diversi accessori (benne, martellone, trincia, lame, etc) che saranno fondamentali per le lavorazioni in proprio su cunette, siepi, viabilità rurale e lavorazioni edili in generale».

Così l'arrivo del mini escavatore con gli accessori consentirà di intervenire in maniera diretta e puntuale sia sulle campagne che per alcuni interventi nel centro urbano e ci sarà un miglioramento significativo. «Grazie ai nostri operatori qualificati, infatti, - aggiunge Stefano Altea - si avrà sia un notevole risparmio per il Comune che un lavoro più tempestivo. Il costo di questa fornitura è di 76mila euro. Con la collaborazione della nuova compagnia barracellare siamo convinti che ci sarà un miglioramento significativo delle condizioni della nostra viabilità rurale, soprattutto sulle siepi, cunette e alcune criticità sul fondo stradale».

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