«Un nuovo edificio con 8 ambulatori per medici di base» 

Garantire ai cittadini l’assistenza primaria e creare condizioni tali che rendano appetibile il territorio ai medici di base. È questo il filo conduttore del progetto che l’Amministrazione guidata dal sindaco Stefano Licheri vuole perseguire realizzando a Ghilarza una struttura che accolga una rete di medici di famiglia. Un’idea che, entro il prossimo anno, potrebbe trasformarsi in realtà.

I fondi

Nella Finanziaria della Regione per Ghilarza ci sono infatti 450mila euro per realizzare il centro e il Comune sta trattando per l’acquisto di un terreno in corso Umberto, vicino a piazza Kennedy. «Quest’anno ci daranno 130mila euro per l’acquisto dell’area e la progettazione – spiega il sindaco - Tempo fa la Regione ha chiesto ai Comuni di indicare quali protesero essere le opere prioritarie da realizzare. Noi, tra le altre, abbiamo indicato questa. La Regione ha già stanziato i fondi; il passo successivo, per il quale abbiamo incaricato gli uffici, è compilare le schede con cui dare conferma che siamo interessati a quell’opera».

L’obiettivo

Verrà realizzata una struttura di 600 metri quadri su un unico piano dove «Ci saranno otto ambulatori, i servizi igienici e una sala d’attesa con 70 posti – spiega Licheri - Una volta che sarà pronta faremo un bando rivolto ai medici che vogliono condividere questo progetto. I locali saranno dati gratuitamente e i singoli professionisti faranno rete, nel senso che se si assenta uno i pazienti potranno essere seguiti da altri colleghi. Vuole essere uno stimolo a lavorare nel territorio». Un’iniziativa che potrebbe far fronte ai problemi legati all’assistenza medica che interessano anche l’Alto oristanese dove tanti cittadini sono rimasti senza cure.

