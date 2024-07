Un nuovo e moderno oliveto dopo l’incendio di tre anni fa 

Nuova vita e rinnovata fiducia per l’olivicoltura a 3 anni dal terribile incendio che ha messo in ginocchio il Montiferru. C’è più di una speranza per la ricrescita del comparto, asset economico strategico di Cuglieri. E il nuovo impianto rappresenta bene un atto concreto di fiducia nel futuro: nuova opportunità di lavoro e vita. In località Mediagheddu, lungo la Statale 292, ieri mattina sono stati inaugurati tre fondi di 7mila metri quadrati e circa 300 piante ciascuno. Impianti con moderna tecnologia di irrigazione che punta sulla sostenibilità e il buon uso della risorsa idrica. Entro fine anno saranno 5 i moduli rimessi in produzione con le varietà Bosana, Semidana e la Nera di Villacidro. L’oliveto è stato realizzato grazie alla solidarietà della Federazione delle associazioni sarde in Italia, associazione Sardegna-Giappone di Tokyo e Unione nazionale Pro Loco d’Italia sezione Sardegna. Hanno raccolto 32mila euro devoluti poi all’associazione Montiferru che, da quel luglio di tre anni fa, è in prima linea per la rigenerazione ambientale, economica e sociale del territorio. «È un esempio virtuoso che mostra che anche con poche risorse si possono fare cose importanti, che legano ancora di più i sardi dell’Isola con quelli oltre Tirreno», sottolinea Bastianino Mossa, presidente Fas. «Vedere un campo che riparte grazie alla solidarietà è una piccola vittoria per tutti noi. Un segnale che l’uomo e la natura possono operare assieme», commenta Pierpaolo Arca, presidente dell’associazione Montiferru.

