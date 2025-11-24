Un nuovo depuratore per 26mila persone 

Ammontano a cinque milioni e 200mila euro le risorse stanziate dall’Ente di governo dell’Ambito della Sardegna, che ha approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento del depuratore consortile di Bosa, intervento che interessa anche Magomadas e Tresnuraghes .

«Ottimo risultato»

«Un intervento che risponde alle esigenze del territorio rispettando la sostenibilità ambientale a tutela delle zone naturalistiche e della qualità di vita delle nostre comunità - evidenziano il sindaco, Alfonso Marras, e il vice, Federico Ledda - Quando le istituzioni collaborano per il bene comune si raggiungono risultati concreti e tangibili a vantaggio del territorio».

Gli interventi

Il progetto introduce una serie di interventi che riguardano sia la linea delle acque sia quella dei fanghi, «con l’obiettivo di elevare in modo sostanziale l’efficienza dell’impianto e di garantire la qualità della depurazione anche nei periodi di forte presenza turistica - precisano da Abbanoa che ha predisposto l’opera - L’impianto sarà in grado di trattare i reflui di una popolazione stimata in oltre 26mila persone nella stagione estiva, assicurando il pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa».

«Tutela dell’ambiente»

«L’approvazione di questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti verso una gestione del servizio idrico sempre più moderna ed efficiente - sottolinea il presidente di Egas, Fabio Albieri - considerato che l’intervento sul depuratore di Bosa non solo risponde alle esigenze attuali del territorio, ma anticipa le sfide future legate alla sostenibilità, alla tutela dell’ambiente e alla qualità della vita delle comunità locali. Questo investimento conferma la volontà di continuare a programmare e realizzare opere strategiche per la Sardegna».

La raccolta delle acque

Il progetto interviene inoltre sulla sistemazione generale dell’impianto, «migliorando la viabilità interna, la raccolta delle acque meteoriche e l’illuminazione, e includendo opere di mitigazione ambientale come l’estensione delle schermature vegetali e l’installazione di dispositivi dedicati alla riduzione dei miasmi – precisano da Abbanoa - Anche la gestione dei fanghi sarà profondamente rinnovata, con soluzioni che permettono di ridurre i volumi prodotti e di migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori».

