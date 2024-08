Un nuovo defibrillatore per l’asilo del paese 

Un nuovo defibrillatore sarà a disposizione per la sicurezza di bambini e personale dell’asilo comunale di Giba gestito dalla cooperativa Il delfino. Il defibrillatore è stato donato proprio dalla cooperativa durante la festa di chiusura dell’anno scolastico che ha visto la presenza di 30 bambini. Alla festa erano presenti anche i genitori e l’amministrazione comunale che ha ricevuto questo prezioso dono: «Ringraziamo la cooperativa il Delfino, per questo gesto di generosità e sensibilità – ha detto il sindaco Andrea Pisanu – il defibrillatore è stato posizionato (nel punto cosidetto “Dae”) all’esterno dello stabile e sarà a disposizione della popolazione, e di chi ne dovesse avere bisogno, ma con l’auspicio che non venga mai usato». La coordinatrice della cooperativa il Delfino, Marina Caggiari spiega: «Abbiamo voluto donare questo prezioso strumento per rendere più sicuro il nostro luogo di lavoro, frequentato da tanti bambini, oltre ad offrire un servizio alla comunità, facendo si che anche Giba sia un Comune cardio-protetto». Il punto Dae è situato in via Emilio Lussu ed è rintracciabile facilmente da essendo stato inserito anche con le coordinate Gps.

