Un nuovo defibrillatore per la zona industriale alluvionata 

Un grande gesto di gratuità da parte di un imprenditore locale che vuole rimanere anonimo: la zona industriale di San Gavino ha di nuovo un defibrillatore. Quello presente è inutilizzabile dal 27 ottobre scorso, quand’era stato sommerso dall’acqua a causa dell’alluvione. I volontari del gruppo “Cittadini attivi San Gavino Monreale”, coordinati dal referente Luca Vaccargiu, promotori dell’installazione e dell’intero progetto di cardioprotezione del paese, avevano immediatamente messo in moto la macchina solidale per far sì che un nuovo apparecchio salvavita potesse nuovamente rendere cardioprotetta la zona artigianale. Il resto lo racconta lo stesso Vaccargiu: «Un imprenditore sangavinese, venuto a conoscenza della problematica, con un gesto di straordinaria generosità ha deciso di acquistare di tasca propria un nuovo defibrillatore, dimostrando profondo e autentico impegno per il bene comune».

I volontari hanno così potuto annunciare di aver posizionato il nuovo defibrillatore alla presenza di una rappresentanza degli imprenditori della Zona artigianale Pip.

