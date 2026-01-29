Un nuovo crollo nella vecchia stazione di Nuracci 

Le piogge e il forte vento dei giorni scorsi hanno provocato il crollo di un altro tratto del cornicione della stazione ferroviaria di Nuracci, nel territorio comunale di Guspini. Il vento di scirocco della settimana precedente aveva parzialmente scardinato un vecchio palo della linea elettrica, murato nella struttura ottocentesca. Per giorni il palo e le staffe hanno oscillato, causando crepe nella muratura in blocchi di basalto, pietrame e mattoni. La situazione, pericolosa, era diventata anche motivo di curiosità per alcuni ragazzi.

La sera del 28, una violenta raffica di maestrale ha causato il distacco del cornicione angolare: un blocco di circa 700 chilogrammi è precipitato al suolo con un forte boato. Alcuni giovani che stavano filmando le oscillazioni del palo sono stati sfiorati dalle macerie, fortunatamente senza conseguenze. La struttura presenta numerose parti ammalorate e permane il rischio di ulteriori crolli. La stazione di Nuracci, costruita nel 1875, rappresentava un nodo fondamentale del sistema ferroviario che collegava Guspini a Montevecchio. Oggi l’edificio versa in uno stato di completo abbandono.

Numerosi cittadini ed esperti esprimono indignazione e preoccupazione. Lo storico Giusepe Piddiu parla di «cancellazione della memoria storica», mentre Renato Mereu sottolinea la necessità urgente di mettere in sicurezza l’area. Gli ex sindaci Francesco Marras e Tacisio Agus denunciano il disinteresse delle istituzioni e il rischio di perdere un patrimonio simbolo del territorio. Anche lo storico Marino Melis richiama l’importanza culturale e sociale della stazione.

