Un nuovo contest per artisti under 35 

Un contest per artisti under 35 sardi o residenti nell’Isola. Si chiama “Premio Start” ed è promosso dalla Fondazione per l’arte Bartoli Felter, con la direzione artistica di Roberta Vanali. Con uno scopo preciso: promuovere e valorizzare giovani talenti ed espressioni artistiche sperimentali in Sardegna, obiettivi che la Fondazione si pone fin dal principio della sua istituzione avvenuta oltre vent’anni fa.

Come funziona

Il contest è gratuito e riservato rigorosamente a giovani artisti dai 18 ai 35 anni e prevede tre differenti sezioni: pittura, fotografia e illustrazione/grafica. La selezione delle opere candidate sarà effettuata da una giuria di esperti d’arte: Ercole Bartoli (presidente Fondazione Bartoli-Felter); Roberta Vanali (critica e curatrice); Alessandra Menesini (critica e curatrice); Giovanni Coda (regista, fotografo e gallerista); Chiara Manca (critica, curatrice e gallerista). Il giudizio della giuria è insindacabile.

Per poter partecipare alla selezione sarà necessario inviare entro il 30 settembre il proprio portfolio, comprensivo di curriculum e di una breve presentazione, e richiedere la scheda di partecipazione all’indirizzo premiostart1@gmail.com. Verranno considerati criteri specifici quali originalità, qualità tecnica, incisività del messaggio, padronanza del mezzo espressivo.

Le esposizioni

Il Premio prevede una mostra collettiva dei selezionati e degli eventuali segnalati alla quale seguiranno le mostre personali dei vincitori di ognuna delle discipline. Le mostre si terranno al Temporary Storing, spazio espositivo della Fondazione Bartoli-Felter.

RIPRODUZIONE RISERVATA