Un nuovo commissario per il Geoparco 

Le indiscrezioni portano tutte al nome di Roberto Curreli. La scelta del ministero dell’Ambiente sarebbe caduta sul geologo di Nuxis, indicato per ricoprire l’incarico di commissario straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna. Nei giorni scorsi Gilberto Pichetto Fratin avrebbe inviato una lettera alla Governatrice Alessandra Todde chiedendo l’intesa sul nome del professionista sulcitano. Un passaggio necessario per sbloccare una situazione di stallo che dura ormai dall’agosto del 2024, quando si è concluso il mandato di Elisabetta Anna Castelli. Il diretto interessato non rilascia dichiarazioni: «Non posso dire niente», taglia corto. Di sicuro qualcosa si muove sul fronte del Geoparco.

Lo statuto

Nei giorni scorsi il Governo ha sbloccato lo statuto che dovrebbe regolare l’attività dell’ente istituito nell’ottobre del 2001 dopo l’occupazione di Pozzo Sella a Iglesias voluta da Giampiero Pinna, l’ex consigliere regionale considerato il padre del parco geominerario. Ci sono insomma tutte le condizioni per dare vita al nuovo consiglio direttivo, ma per il momento a quanto pare i tempi non sarebbero maturi e si pensa a un ennesimo commissariamento. Nei mesi scorsi era circolato il nome di un ex consigliere regionale leghista, ma si tratta soltanto di voci. Ora la situazione si va invece delineando.

I Comuni

«Non sappiamo niente. Si diceva che la nomina sarebbe arrivata in tempi rapidi, ma in realtà questo non è ancora avvenuto», commenta Pietro Cocco, sindaco di Gonnesa e presidente della Comunità del Parco che comprende 81 Comuni sardi. Aspetta notizie anche il coordinamento delle tante associazioni legato al parco geominerario. Qualche tempo fa si sono incontrate proprio per sollecitare le istituzioni in seguito al blocco totale dell’attività. «Negli uffici dei Comuni ci sono tantissime pratiche ferme a causa della paralisi dell’ente – avevano detto – ci sono inoltre decine di progetti che aspettano di essere finanziati. Nella casse ci sono 16 milioni da spendere». Finora il parco ha avuto quasi esclusivamente una gestione commissariale. Ci sono stati soltanto due presidenti: l’ex assessore regionale all’ambiente Emilio Pani e l’ex consigliere regionale Tarcisio Agus.

