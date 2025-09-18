Un nuovo comandante al “Sassari” 

Il colonnello Domenico Cavicchia è il nuovo comandante del Reggimento logistico “Sassari”. Il passaggio di consegne ieri alla caserma “Attilio Mereu”: ha preso il posto del colonnello Eugenio Fortunato. La cerimonia, presieduta dal generale Andrea Fraticelli - comandante della Brigata “Sassari”- ha visto la partecipazione di autorità civili, religiose e militari, oltre alla cittadinanza.

Nel suo discorso, Fortunato ha definito i due anni alla guida del reparto «i più belli della mia carriera militare», ringraziando i suoi militari: «Avete affrontato ogni ostacolo con prontezza e resilienza». Un passaggio commosso è stato dedicato al Libano: «Avete operato con straordinario valore e singolare perizia, garantendo senza sosta i servizi logistici. Un mio pensiero speciale va alla Sardegna e ai sardi: popolo unico, con una forte identità. La vostra “sardità” resterà per sempre nel mio cuore».

Il generale Fraticelli ha ringraziato Fortunato: «Due anni trascorsi senza sosta, durante i quali il Reggimento ha dato prova di essere protagonista della logistica operativa in Italia e all’estero. Al successore Cavicchia, l’augurio di far fruttare quanto seminato finora da chi lo ha preceduto. Il Reggimento logistico, sono sicuro, darà il massimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA