Un nuovo ceppo di Mpox: cambia il vaiolo delle scimmie 

Negli ultimi giorni nel Regno Unito è stato individuato un nuovo ceppo ricombinante di Mpox, l’ex vaiolo delle scimmie, che unisce materiale genetico di due cladi diversi del virus. La scoperta è stata fatta dagli specialisti di genomica del UK Health Security Agency nei laboratori di Porton Down, dopo il ricovero di una persona rientrata da un viaggio in Asia. Il sequenziamento ha mostrato un “mosaico” tra il clade 1, associato in passato a forme più severe nell’Africa centrale, e il clade 2, responsabile dell’ondata globale del 2022. Gli epidemiologi dell’UKHSA sottolineano che un’evoluzione così era attesa, perché i due cladi stanno circolando contemporaneamente in più aree del mondo e i virus, quando si incontrano, possono ricombinarsi. La domanda chiave ora riguarda il comportamento clinico: trasmissibilità, gravità dei sintomi e risposta ai vaccini già disponibili. Per questo l’agenzia inglese ha avviato un tracciamento stretto dei contatti e ha condiviso i dati con l’Organizzazione mondiale della sanità, che nel 2025 ha già registrato decine di migliaia di casi nel mondo e mantiene alta l’allerta sui focolai emergenti. Gli esperti ricordano che mpox si trasmette soprattutto per contatto fisico ravvicinato, materiali contaminati o droplets in contesti di prossimità, con incubazione anche di tre settimane. Il caso britannico diventa quindi un promemoria globale: la sorveglianza genomica rimane una delle armi decisive per intercettare cambiamenti del virus prima che si traducano in nuove ondate epidemiche, soprattutto nei Paesi con sistemi sanitari più fragili.