Un nuovo caso per Anthony Depin di Assemini 

Terra di miti e di leggende, certo. Ma anche di penne affilate, capaci di raccontare il lato oscuro dell’animo umano con ambientazioni evocative e trame avvincenti. Non è un caso se l’Isola ha dato i natali a una generazione di autori che nel noir hanno trovato la propria cifra: da Francesco Abate a Piergiorgio Pulixi, passando per Flavio Soriga e Lorenzo Scano. Un filone sempre più prolifico, che mescola tensione narrativa e identità sarda, strizzando l’occhio – perché no – alla memoria di Jessica Fletcher, l’iconica “Signora in Giallo”. In questo panorama si inserisce con voce originale anche Paolo Pinna Parpaglia, classe 1974, cagliaritano, avvocato e scrittore. Da anni impegnato nella narrativa di genere, ha pubblicato “Delitti allo specchio”, un nuovo romanzo investigativo deduttivo.

Il personaggio

Prima avvocato, poi scrittore. O forse il contrario. Poco cambia. Ciò che incuriosisce è il punto d’incontro tra i due mondi: quanto l’aula di tribunale filtra nella costruzione di un noir? E quanto, al contrario, la scrittura influenza lo sguardo del giurista? «Mi occupo di affari civili – spiega Paolo Pinna Parpaglia – e benché le liti condominiali o successorie siano talvolta di straordinaria efferatezza, offrono comunque pochi spunti per un romanzo noir. Tendo a inventare tutto, anche per cercare originalità in un genere in cui sembra già stato detto tutto». La distinzione tra realtà e finzione, insomma, è netta: «I casi reali vanno affrontati con serietà e professionalità. Non c’è spazio per una lettura romanzata quando la priorità è tutelare gli interessi del cliente».

«La mia Isola»

Che la Sardegna sia oggi terra fertile per il noir è un dato di fatto. Resta da capire perché funzioni così bene come sfondo narrativo. Lo chiediamo a chi – come Paolo Pinna Parpaglia – ne ha fatto spesso una cornice, esplicita o implicita. «Non tutti i miei romanzi sono ambientati in Sardegna, ma l’elemento di sardità è sempre presente». Una scelta istintiva, legata alle origini: «È la mia regione, la conosco, qui sono nato e cresciuto, posso parlarne con cognizione. Mi suggerisce emozioni e atmosfere che uso per far muovere i miei personaggi». Non una superiorità da rivendicare, piuttosto un’affinità naturale: «Ogni terra ha i suoi paesaggi, silenzi e contraddizioni. Non credo che la Sardegna sia più stimolante di quanto possa esserlo la Puglia per un barese. Ma è vero che l’Isola ha una geografia ricca, una grande varietà culturale e linguistica. Questo offre scenari narrativi sempre diversi».

Riflessi ambigui

“Delitti allo specchio” è un titolo che evoca riflessi ambigui e verità da decifrare. «È un giallo deduttivo», racconta, «che segue Anthony Depin, investigatore privato di Assemini, alle prese con alcune morti sospette in una struttura sanitaria al di là del Tirreno. Per scoprire il colpevole, si finge un ospite e indaga dall’interno». È il terzo romanzo con protagonista Depin, personaggio duro, risoluto, dal taglio classico. «Il tono richiama volutamente il noir americano anni ‘40 e ‘50: Chandler, Hammett, Spillane. L’archetipo dell’investigatore macho mi diverte, ma lo uso con leggerezza».

È proprio questo contrasto a dare al libro una nota originale: «Il continuo strizzare l’occhio a quel genere genera situazioni comiche, che alleggeriscono anche i momenti più tragici. Ma “Delitti allo specchio” resta un giallo deduttivo, che mette alla prova il lettore: gli indizi ci sono, basta coglierli».

