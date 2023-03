Un nuovo campo per il decennale dell’Atletico Cagliari 

Un impianto sportivo all’avanguardia nel quartiere La Palma: il progetto dell’Atletico Cagliari è pronto a diventare realtà. L’attuale campo in terra battuta sarà coperto dall’erba sintetica, e il sogno è averlo a disposizione già per la prossima stagione. La squadra guidata da Massimo Trogu quest’anno sta disputando un ottimo campionato di Promozione, attualmente è quarta nel girone A quando mancano sei giornate dalla fine e ha la possibilità concreta di chiudere la stagione nelle zone nobili della classifica. Ora il club guarda al futuro con ambizione, partendo dalla ristrutturazione dell’area sportiva e rivolgendo il suo sguardo in particolare verso i giovani.

L’impianto

Il centro sportivo, importante punto di riferimento per i ragazzi del quartiere, ha il nome di Mario Brugnera, campione d’Italia con la maglia del Cagliari nel 1969/70: «Abbiamo scelto di intitolarlo a lui perché è un’icona del calcio, oltre a essere uno degli allenatori dei nostri bambini. Siamo una delle poche scuole calcio élite in Sardegna, la prima a essere stata costituita nel Cagliaritano», sottolinea Aldo Bruni, responsabile del settore agonistico: «Le nostre parole chiave sono solidarietà e condivisione e vogliamo mettere a disposizione dei ragazzi un impianto moderno in una zona come quella del Parco di Molentargius dove già ne esistono che rispettano le normative sull’impatto ambientale».

La convenzione

La società, guidata dal presidente Mauro Ceffa, ha stipulato una convenzione con la Regione e sogna di avviare i lavori già a fine aprile o al massimo inizio maggio, appena il campionato si concluderà. Circa 1,5 milioni di euro il costo stimato per gli interventi. «Il nostro progetto è stato accolto sia da parte dell’amministrazione regionale sia dal Comune di Cagliari. Stiamo lavorando per limare gli ultimi dettagli di un progetto per il quale useremo risorse nostre, senza chiedere aiuto a nessuno», prosegue Bruni: «Oltre che dei nostri ragazzi, metteremo questo campo a disposizione delle scuole, come succede nel resto d’Italia, e anche delle squadre professionistiche che arriveranno in città per svolgere gli allenamenti di rifinitura prima dei loro incontri».

Nove anni di storia

Costituito nel 2014, il club ha compiuto un grande salto nel giro di pochi anni e ora può contare su ben quattrocento giovani tesserati: «In questa stagione il nostro obiettivo è la salvezza e siamo già quasi arrivati a centrare matematicamente il traguardo. Questo è il frutto del grande lavoro di tutti, a partire dal presidente e dal nostro direttore sportivo Sandro Portoghese, per arrivare agli altri dirigenti, all’allenatore della prima squadra Trogu e ai giocatori, ricordandoci sempre che siamo un anello di congiunzione fondamentale tra scuola e famiglia. Lavoriamo sulla formazione della persona, dove la disciplina è fondamentale, e la nostra gioia è vedere i ragazzi avere successo nello sport e nella vita».