Un nuovo campo per calcio e atletica  

Un milione e 300mila euro per il nuovo campo da calcio di via Corterisoni a Villacidro. Una nuova pista di atletica, un nuovo stadio e un campo polivalente per tutti i ragazzi del paese. «I lavori saranno appaltati entro la fine del 2024. L’importo ammonta a un milione e trecento mila euro di cui 700.000 euro sono stati rilevati da un finanziamento che si chiama Sport e periferia.

«L’anno prossimo, a Villacidro, saranno presenti due stadi – dice l’assessore allo Sport Marco Erbì - uno con la pista, che sarà omologata Fidal e quindi si potranno organizzare manifestazioni di atletica leggera e il campo polivalente che sarà fruibile a tutti».

I lavori

I lavori dello stadio riguarderanno il rifacimento del manto in erba sintetica, di spogliatoi sia all’interno che all’esterno, l’efficientamento energetico della struttura, gli spalti. Inoltre, saranno effettuati anche i lavori per la pista d’atletica, con il rifacimento di un campo polifunzionale che sarà aperto a tutti i ragazzi del paese, che potranno giocare a calcetto, pallavolo, pallamano e tanti altri sport. «Stiamo sistemando volta per volta, tutti gli impianti sportivi del nostro paese – continua l’assessore – in seguito, utilizzeremo i fondi per la manutenzione e il rifacimento delle palestre sportive. Il nostro progetto va avanti ed è evidente l’impegno che il comune sta mettendo per il rifacimento di tutte queste opere. Come assessore allo sport posso affermare che, nel giro di due anni abbiamo impegnato risorse, soldi, impegno e dedizione per eseguire tanti progetti e rendere questa cittadina sempre più completa. Lo sport è parte integrante del tessuto sociale e della comunità stessa. L’anno prossimo Villacidro avrà due stadi, questa è una cosa straordinaria, un traguardo importante».

Decoro urbano

Non riguardano solo lo sport i progetti che il Comune di Villacidro porterà avanti. Infatti, oltre a questi interventi, si occuperà del decoro urbano. Il rifacimento delle aiuole, soprattutto all’ingresso del paese, la potatura, il manto stradale e altri lavori riguardanti l’abbellimento di Villacidro. «Anche il decoro urbano è un tassello molto importante. Nell’ultima variazione di bilancio abbiamo inserito i fondi per mettere mano al verde pubblico, per rendere Villacidro più accogliente», conclude Marco Erbì.

