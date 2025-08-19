Un nuovo campo da tennis nell’impianto Sa Tella 

Con un progetto esecutivo già approvato, si attende solo il via libera del Coni per dare inizio alla realizzazione di un nuovo campo da tennis nell’impianto sportivo comunale Sa Tella a Guspini. L’impianto sportivo è già dotato di due campi recentemente ristrutturati assieme ai servizi igenici. Il costo complessivo dell’operazione ammonta a 65mila euro, coperti dal bilancio comunale del 2025, mentre il costo settore opere pubbliche e rientra nel piano di riqualificazione degli impianti sportivi avviato dall’amministrazione.

«Il terzo campo da tennis è un’opera pubblica importante - sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Marcello Serru -. Abbiamo redatto il progetto esecutivo che attualmente è in attesa del parere del Coni. La progettazione dell’opera è l’ennesima dimostrazione dell’attenzione che diamo allo sport, con una dotazione impiantistica e infrastrutturale in costante aumento: sono tutti interventi per dare risposte ai nostri ragazzi e atleti affinché trovino le migliori condizioni nel nostro Comune». L’assessora allo sport, Giorgia Massa, conclude: «Siamo orgogliosi di questo traguardo che rappresenta il completamento di un altro impianto sportivo e la realizzazione di uno dei punti del nostro programma elettorale. È stata fondamentale anche la collaborazione con il Tennis Guspini».

