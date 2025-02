Un nuovo bando per le case popolari  

Alloggi popolari a Guspini, arriva il bando. È rivolto esclusivamente a chi ne fa richiesta per la prima volta. Il bando non è invece destinato alle mobilità. Gli interessati, in possesso dei requisiti, possono presentare domanda entro il 7 marzo. Per i lavoratori emigrati all’estero, il termine è prorogato di 30 giorni per i residenti nell’area europea e di 60 giorni per coloro che vivono nei paesi extraeuropei.

Tuttavia, le possibilità di ottenere un alloggio non sono immediate, come spiega l’assessora all’Edilizia pubblica residenziale, Stefania Atzei: «Questo nuovo bando nasce a seguito di una graduatoria precedente totalmente soddisfatta ma le prospettive future non sono così rosee: se è vero che ci sono ancora alloggi di risulta vuoti, è altrettanto vero che non sono disponibili poiché Area non dispone delle risorse economiche per renderli agibili - spiega – per quanto le famiglie abbiano grandi speranze, purtroppo i tempi di attesa saranno lunghi anche questa volta. Per avere risposte concrete dobbiamo attendere che inizino le costruzioni dei nuovi alloggi in località Seddas».

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il sito del Comune. Per accedere alla procedura è necessario lo Spid. oltre alla documentazione di eventuali certificazioni attestanti invalidità civile, sentenze di separazione o divorzio, sfratti, inagibilità. Alcune associazioni del paese offrono assistenza nella compilazione delle istanze. Auser: mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, Spi Cgil: tutti i giorni dalle 9 alle 12, Centro d'ascolto: giovedì dalle 10 alle 12, Informagiovani: martedì e giovedì dalle 10:30 alle 13:30, lunedì e giovedì dalle 16 alle 18. (g. g. s.)

