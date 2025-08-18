VaiOnline
Capoterra.
19 agosto 2025 alle 00:33

Un nuovo autovelox in corso Gramsci 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Arriva un altro rilevatore della velocità nel centro storico: la polizia locale installerà nei prossimi giorni un nuovo autovelox in corso Gramsci.

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come la decisione di dotare le strade cittadine di un nuovo strumento che misuri la velocità dei veicoli sia legata all’esigenza di garantire l’incolumità dei pedoni: «L’obiettivo è quello di invitare gli automobilisti a moderare la velocità, specie nei punti più sensibili del centro abitato. Per proteggere i pedoni abbiamo anche installato una telecamera in grado di leggere le targhe dei veicoli, strumento che garantisce anche una maggiore sicurezza alle attività commerciali. Presto, inoltre, installeremo altri rilevatori di velocità e telecamere nelle vie più critiche, nuovi dissuasori stradali, e attraversamenti rialzati sulle carreggiate». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il vertice

Meloni, spiragli di luce: «Inizia una nuova fase»

La premier durante il meeting sottolinea: «Stiamo uniti, non esistono soluzioni facili» 
Cronaca

Olbia, morto col taser: indagati i carabinieri Nuovo caso a Genova

Inchiesta della Procura di Tempio, ipotesi di omicidio colposo 
Andrea Busia
1936-2025

L’ultimo saluto a Baudo tra centinaia di rose rosse

Nella camera ardente al Teatro delle Vittorie una lunga processione di vip e gente comune 
Personaggi

Marisa, regina di stile: nella vita ci vuole disciplina

L’estate della Berenson a Porto Cervo: non vivo nel passato, io un’icona? Quelli sono oggetti sacri 
Enrico Pilia
Maltempo

Una grandinata si abbatte sull’Ogliastra

Chicchi grandi come noci a Ussassai, alberi sradicati nel Campidano 
Napoli

Ucciso dal figlio della compagna

La vittima è un ispettore di polizia: il 21enne arrestato dopo una breve fuga 