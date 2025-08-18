Arriva un altro rilevatore della velocità nel centro storico: la polizia locale installerà nei prossimi giorni un nuovo autovelox in corso Gramsci.

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come la decisione di dotare le strade cittadine di un nuovo strumento che misuri la velocità dei veicoli sia legata all’esigenza di garantire l’incolumità dei pedoni: «L’obiettivo è quello di invitare gli automobilisti a moderare la velocità, specie nei punti più sensibili del centro abitato. Per proteggere i pedoni abbiamo anche installato una telecamera in grado di leggere le targhe dei veicoli, strumento che garantisce anche una maggiore sicurezza alle attività commerciali. Presto, inoltre, installeremo altri rilevatori di velocità e telecamere nelle vie più critiche, nuovi dissuasori stradali, e attraversamenti rialzati sulle carreggiate». (i. m.)

