Un nuovo asilo nido per combattere lo spopolamento 

Verrà inaugurato oggi il cantiere per la costruzione del nuovo asilo nido di Tortolì. È tra le iniziative anti-spopolamento, con l’obiettivo di ampliare i servizi alle famiglie abbattendo anche le liste d’attesa. La segnaletica sulle recinzioni che delimitano l’area in cui insisterà la struttura, piazza degli Ortolani, annuncia il divieto di sosta a partire da oggi. L’amministrazione titolare dell’appalto, un affare da 1,98 milioni di euro, è il ministero dell’Istruzione. Ad aggiudicarsi l’appalto è stata l’impresa Progress impianti group con sede a Marzano sul Sarno che, con il nulla osta del Comune, ha autorizzato il subappalto alla Sarda lavori di Tortolì. Il nuovo asilo, la cui opera è coordinata dall’assessorato comunale dei Lavori pubblici guidato da Vincenzo Nieddu, s’inserisce in un più ampio intervento strutturale per incrementare i servizi, benché in piena crisi demografica. Nella cittadina, 11.051 residenti, il rapporto 2024 nati-morti è 47/107. «Il nuovo asilo nido - afferma l’assessore al Servizio scolastico - darà un contributo notevole alle famiglie. I posti aumenteranno e la struttura garantirà dei servizi migliori per i nostri piccoli. Aiutare le giovani coppie a metter su famiglia è uno degli obiettivi principali». (ro. se.)

