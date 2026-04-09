Un nuovo appalto per la gestione dei rifiuti urbani 

È stato discusso nei giorni scorsi dal Consiglio comunale di Sant’Anna Arresi il progetto del nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti nel territorio comunale. Ultimo appalto che risale al 2013, e andato avanti con diverse proroghe. La discussione è stata aperta dall’assessora al Bilancio Emanuela Fozzi, che ha illustrato le linee guida che verranno seguite per la realizzazione del nuovo appalto. «Dopo un attenta analisi - dice l’assessora - è emerso che come Comune siamo un pò indietro sulle percentuali richieste dalla Regione e dal’Europa sulla quantità di raccolta differenziata. Nelle annate 2024 e 2025 ci siamo attestati al 70-71 per cento, ma la Regione ci chiede di raggiungere la quota dell’80 per cento, per raggiungere questo obiettivo lo possiamo fare solo migliorando il servizio, tenendo conto anche delle tante case sparse nel territorio comunale».

Sarà un bando che dovrà tenere conto anche del fatto che il paese raggiunge un numero di residenti che si moltiplica nel periodo estivo. «Sarà molto importante il lavoro del gestore - prosegue l’assessora - ma anche la collaborazione da parte dei cittadini». Una novità sarà sicuramente l’introduzione dei contenitori con il relativo codice identificativo, che serviranno anche per calcolare la quantità di rifiuti prodotti, su cui verranno impostate anche le tariffe. (f. m.)

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