«Un nuovo albero per i bimbi mai nati» 

Addio all’albero in memoria dei bimbi mai nati, spezzato in piazza della Libertà a Sestu per le raffiche di maestrale.Era un albero speciale perché qui, il 15 ottobre, i bambini attaccavano farfalle di carta, in una cerimonia organizzata dall’associazione Ciao Lapo e dal Comune.

Ma la tradizione non sarà perduta. «L’albero, un alloro, a seguito del forte vento degli ultimi giorni, ha riportato danni strutturali tali da comprometterne completamente la stabilità. Per garantire la sicurezza dei cittadini si è pertanto reso necessario procedere con l’abbattimento», riassume l’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas, «provvederemo quanto prima alla messa a dimora di un nuovo albero. Ricordo inoltre che nella stessa piazza nel 2021 sono stati piantumati quattro alberi di ulivo; è attualmente in corso una valutazione tecnica per individuare la specie più idonea da impiantare».

