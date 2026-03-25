Un nuovo albero in ricordo dei bambini nati morti 

Piantato un nuovo alloro al posto di quello caduto in piazza della Libertà a Sestu, che era caduto a gennaio a causa del forte vento. L’albero era protagonista di una cerimonia che si tiene ogni 15 ottobre, organizzata dall’associazione Ciao Lapo e dal Comune, in ricordo dei bambini nati morti. I bambini vi attaccavano farfalle di carta, in occasione della Giornata per il Lutto Perinatale. In tanti si erano dispiaciuti quando era caduto, soprattutto per ciò che rappresentava.

«Avevamo preso un impegno preciso: restituire a questo luogo il suo significato, mettendo a dimora un nuovo albero», dichiara l’assessora al Verde Pubblico, Roberta Argiolas. «Abbiamo mantenuto la promessa. Abbiamo scelto un nuovo alloro, simbolo di eternità, protezione e rinascita. Le sue foglie sempreverdi rappresentano una memoria che non si spegne e un legame che continua nel tempo, custodendo un ricordo profondo e condiviso».

«Inoltre», prosegue l’assessora, «abbiamo scelto di lasciare le radici dell’albero abbattuto. Proprio da lì stanno già nascendo nuovi germogli: un segno concreto della forza della vita, che resiste e rinasce. Siamo certi che quei germogli torneranno a regalarci una nuova chioma verde, accanto all'alloro messo a dimora».

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