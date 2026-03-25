VaiOnline
Sestu.
26 marzo 2026 alle 00:27

Un nuovo albero in ricordo dei bambini nati morti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Piantato un nuovo alloro al posto di quello caduto in piazza della Libertà a Sestu, che era caduto a gennaio a causa del forte vento. L’albero era protagonista di una cerimonia che si tiene ogni 15 ottobre, organizzata dall’associazione Ciao Lapo e dal Comune, in ricordo dei bambini nati morti. I bambini vi attaccavano farfalle di carta, in occasione della Giornata per il Lutto Perinatale. In tanti si erano dispiaciuti quando era caduto, soprattutto per ciò che rappresentava.

«Avevamo preso un impegno preciso: restituire a questo luogo il suo significato, mettendo a dimora un nuovo albero», dichiara l’assessora al Verde Pubblico, Roberta Argiolas. «Abbiamo mantenuto la promessa. Abbiamo scelto un nuovo alloro, simbolo di eternità, protezione e rinascita. Le sue foglie sempreverdi rappresentano una memoria che non si spegne e un legame che continua nel tempo, custodendo un ricordo profondo e condiviso».

«Inoltre», prosegue l’assessora, «abbiamo scelto di lasciare le radici dell’albero abbattuto. Proprio da lì stanno già nascendo nuovi germogli: un segno concreto della forza della vita, che resiste e rinasce. Siamo certi che quei germogli torneranno a regalarci una nuova chioma verde, accanto all'alloro messo a dimora».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

«Nessuna epurazione in FdI, ha solo prevalso il buon senso»

Il segretario regionale Mura: andiamo avanti col programma 
Alessandra Carta
Li Gioi: «Documenti condivisi anche in commissione»

Aeroporti ai privati, esplode lo scontro: «Atti tenuti nascosti»

Truzzu chiede carte e chiarezza: «I sardi hanno il diritto di sapere»  
Alessandra Carta
Il colpo

Fonni, assalto con la ruspa alla gioielleria

Evitate le telecamere. Utilizzato un pick-up per la fuga. L’amarezza della sindaca: colpita la comunità 
Fabio Ledda
il conflitto

Ma i mercati credono al dialogo: prezzo del petrolio in frenata

Azioni e titoli: dalle Borse segnali positivi ma è allerta dollaro 
Videolina.

Miastenia gravis, le nuove cure facili e vicine a casa

In Sardegna un’incidenza fra le più alte al mondo: 55 casi su 100mila abitanti 
Bergamo

Accoltella la prof in diretta social: follia di un 13enne

Assurdo gesto di uno studente delle medie: la docente, colpita al collo, è in terapia intensiva 