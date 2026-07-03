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Carloforte.
04 luglio 2026 alle 00:36

Un nuovo aiuto per il supporto e il monitoraggio della salute 

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A Carloforte sta per entrare in funzione, il “TrAIcorder”, un dispositivo medico che tramite un’acquisizione video del paziente in un minuto restituisce lo screening di diversi parametri vitali e cardio-metabolici.

Il Comune lo ha acquistato grazie ai fondi per le Isole minori e messo a disposizione della Asl del Sulcis. Il sindaco Stefano Rombi e l’assessora alla Salute Pina Opisso hanno incontrato il direttore generale della Asl Paolo Cannas, il personale della Asl e il tecnico dell’azienda che produce il dispositivo per procedere ai test e all’installazione del macchinario. L’intelligenza artificiale in questo caso si mette al servizio della sanità, con un dispositivo le cui performance sono state riconosciute dal ministero della Salute. «Fornisce ai medici un supporto rapido nelle attività di monitoraggio e di prevenzione – dice il sindaco Rombi – quando è impiegata al servizio delle persone l’innovazione ha un valore straordinario. Non sostituisce il medico ma mette a disposizione strumenti che possono velocizzare gli screening e il monitoraggio delle persone più fragili». Nei prossimi giorni saranno affrontati gli ultimi dettagli e poi il TrAIcorder, ormai installato e testato, sarà operativo.

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