Un numero verde per marciapiedi e strade rotte 

Buche lungo la carreggiata. Cedimenti stradali come quello che c’è stato avant’ieri in via Cadello, una voragine larga un metro e mezzo che ha fatto temere incidenti. Marciapiedi dissestati, pavimentazione divelta o scivolosa a causa del guano degli uccelli. Transenne abbandonate dopo che i lavori sono finiti da un pezzo, segnaletica distrutta o illeggibile, chiusini rumorosi o aperti, passi carrabili danneggiati.

Si sa che per automobilisti, motociclisti, pedoni, portatori di handicap, anziani e passeggini con bimbi a bordo, le strade sono spesso disseminate di ostacoli, imprevisti e pericoli. E adesso, per segnalare i problemi c’è un numero verde: 800116444.

A Cagliari è attivo un numero gratuito al quale rispondono gli operatori di Avr Global Service, «per far fronte alle esigenze dei cittadini, che segnalano problemi che possono causare pericolo a persone e circolazione stradale», sottolinea una nota del Comune.

Il numero di telefono, gratuito da rete fissa e mobile, è in funzione continuativamente 24 ore al giorno, festivi compresi.

In base alla segnalazione fornita, sarà valutato il grado di urgenza e priorità che determinerà i relativi tempi d'intervento per effettuare la manutenzione o la riparazione.