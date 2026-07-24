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25 luglio 2026 alle 00:41

Un numero unico  per cure non urgenti 

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Il numero europeo 116117 per le cure sanitarie non urgenti è attivo anche nel territorio della ASL 6 del Medio Campidano, ampliando la rete dei servizi territoriali gestiti da Areus. Gratuito e operativo 24 ore su 24, il servizio consente ai cittadini di contattare la guardia medica, ottenere informazioni sui servizi socio-sanitari della Asl e richiedere la scelta o la revoca del medico di medicina generale o del pediatra.

La centrale è inoltre collegata al 118, permettendo il trasferimento delle chiamate qualora la situazione richieda un intervento di emergenza. L'obiettivo è garantire un accesso più semplice ai servizi sanitari territoriali e contribuire a ridurre gli accessi impropri ai Pronto soccorso.

Con l'estensione al Medio Campidano, il 116117 è ora operativo nelle ASL di Sassari, Gallura, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sulcis e Medio Campidano, raggiungendo una copertura di oltre un milione di abitanti. Entro l'autunno il servizio sarà attivato anche nella Città metropolitana di Cagliari, completando il percorso avviato nel 2024.

Dall'avvio del progetto la centrale ha già gestito 83.378 chiamate grazie a un team composto da 21 operatori. Durante il giorno il servizio orienta gli utenti verso le strutture competenti, mentre nelle ore notturne smista le telefonate ai 16 punti di guardia medica del Medio Campidano.

Tra le funzionalità disponibili anche un sistema che consente di individuare rapidamente la posizione del paziente e un servizio di interpretariato in 23 lingue, pensato per facilitare l'accesso alle cure da parte di turisti e cittadini stranieri. Per Areus e la ASL 6 si tratta di un tassello importante nel rafforzamento dell'assistenza territoriale e nella risposta ai bisogni sanitari non urgenti.

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