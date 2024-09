Un nubifragio spaventa la città 

Tanta paura e due pini crollati in via San Gemiliano a causa del nubifragio - simile a una tromba d’aria - che ha colpito Sestu nella tarda serata di mercoledì. Una cascata d’acqua accompagnata da forte vento.

Attimi di terrore

«Da casa nostra abbiamo visto una nuvola nera, cupa, spaventosa. E poi come una tromba d’aria che sollevava tutto. Poi abbiamo sentito il botto degli alberi che cadevano, erano da poco andati via ospiti, eravamo preoccupati per loro», racconta Serena Olga Cappai che abita proprio poco prima del punto in cui sono caduti i pini. Tante persone che avevano passato la serata nel parco davanti alla chiesa di San Gemiliano sono state sorprese dal temporale. Il traffico è stato bloccato mentre barracelli, forestale e vigili del fuoco lavoravano per mettere la strada in sicurezza, seguiti anche dal centro operativo comunale.

Le polemiche

E passato il pericolo non è mancata qualche polemica: «Purtroppo se gli alberi non hanno una manutenzione è normale che cadano», commenta Francesco Serra, capogruppo di Sestu Domani.

Gli fa eco Anna Crisponi di Articolo Uno: «Stiamo assistendo a cambiamenti climatici. A lunghi periodi senza piogge seguono perturbazioni violente. Per questo è necessario intensificare i controlli e le manutenzioni ordinarie del patrimonio verde comunale ed approvare ed attuare il regolamento del verde. Gli alberi vanno curati e seguiti, solo in casi estremi abbattuti». Una frecciata diretta alla maggioranza comunale dopo anche il recente abbattimento di alcune piante in alcune vie cittadine.

Il Comune

«La situazione è monitorata – replica la sindaca Paola Secci – e stiamo procedendo alla manutenzione straordinaria e ordinaria del verde. Abbattiamo gli alberi pericolosi e abbiamo un responsabile che si occupa di individuarli. Abbiamo messo nuove piante a Cortexandra, in via della Resistenza, in piazza della Libertà. Ci teniamo al verde, ma anche all’incolumità di tutti». Sui pini crollati l’assessora al Verde Roberta Argiolas aggiunge: «Erano monitorati e ritenuti stabili, la grande quantità d’acqua improvvisa ha portato alla rottura di due grossi rami compromettendone la stabilità. Nonostante si stiano eseguendo annualmente delle potature, già nell’agosto 2022 molti pini erano stati sradicati dal maltempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA