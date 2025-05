Un Norris da record per battere Leclerc 

Montecarlo. Lando Norris (McLaren) partirà dalla pole position nel Gran Premio di Monaco di oggi (ore 15, Sky Sport), ottava prova del Mondiale di Formula 1. Il britannico ha spento all’ultimo tentativo il sogno di Charles Leclerc, monegasco della Ferrari. Lewis Hamilton si è visto portare via il record che deteneva dal 2019, portato dal suo connazionale per la prima volta sotto i 70”: 1’09”954, 109 millesimi meglio di Leclerc, 175 di Piastri e 428 dell’inglese su Ferrari, che però è statto retrocessod al 4° al 7° posto per impeeding . In seconda fila con Oscar Piastri scatterà quindi la Red Bull di Max Verstappen (a 0”715).

Sabato da dimenticare per la Mercedes: incidente per Antonelli senza conseguenze, durante il Q1 e problemi sulla monoposto di George Russell nel Q2: partiranno rispettivamente 15° e 14°.

Charles Leclerc la prende con filosofia e spera nel gp che oggi per la prima volta si correrà con l’obbligo di almeno di cambi gomme: «C'è sempre qualcosa in più che si può fare però alla fine è stato il mio miglior giro», le parole del vincitore della scorsa edizione. «Il primo run è stato un po' un peccato perché non sono riuscito a concluderlo nel migliore dei modi. Nel secondo settore ho trovato molto traffico ma è andata così, sono molto frustrato. Sappiamo di non avere la macchina per puntare alla vittoria ma in questo weekend le prestazioni sono state buone».

