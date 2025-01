Un Nobel a Cagliari: l’amato e odiato Mommsen  

All’inizio furono onori ed elogi, poi malumori. E sì che egli era il grande storico di Roma antica, insignito nel 1902 del Premio Nobel per la letteratura, ma non dovette essere stato facile perdonare a Theodor Mommsen la spocchia del professore (era presidente dell’Accademia di Berlino), che considerava i sardi malfidati e un tantino approssimativi. L’emerito epigrafista, “alto, snello, con i capelli bianchi e gli occhiali d’oro” – cita Attilio Mastino da un giornale sardo dell’epoca - giunse in Sardegna nell’autunno del 1877, e fu accolto con brindisi, banchetti, e molti mormorii. Ancora presente sull’isola, prosegue il rettore emerito dell’Università di Sassari, fu apostrofato “invidioso tedesco” in prima pagina sull’Avvenire di Sardegna, con evidente astio, perché, sette anni prima, aveva contribuito a dimostrare la falsità delle cosiddette Carte di Eleonora.

San Saturnino

Domani, a Cagliari, nella basilica di San Saturnino alle 17, lo storico e saggista di origini bosane, sulle ricerche di Mommsen in terrà sarda, terrà la prima lectio dell’anno dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio organizzati dai Musei nazionali di Cagliari. Curata da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, direttore dei Musei, con “Il viaggio di Theodor Mommsen a Cagliari nell’ottobre 1877: serietà e ingenuità di uno studioso tedesco”, la rassegna riprende dopo la pausa natalizia.

Incidenti diplomatici

Lo fa, spiega Mongiu, riproponendo il tema, già affrontato durante i Dialoghi, della percezione che studiosi e viaggiatori hanno maturato durante i loro viaggi nell’isola. Una varietà di sguardi che ha contribuito alla costruzione dell’identità dei sardi, per cui conoscere ciò che è stato scritto su di loro è una via per capire chi sono. Lo studioso tedesco venne in Sardegna per raccogliere le epigrafi sarde per la sua opera magna: il Corpus Inscriptionum Latinarum (la raccolta delle iscrizioni latine conosciute). E, casomai non bastasse la precedente controversia sulle Carte, a tendere ancora una volta i rapporti tra il germano e i locali, occorsero altri incidenti diplomatici. Per esempio, Mommsen, basandosi sui dati forniti dai suoi collaboratori, criticò l’accuratezza delle trascrizioni di alcuni reperti epigrafici, proponendo interpretazioni differenti da quelle degli studiosi sardi. Infine, lo storico pubblicò articoli importanti su documenti sardi in riviste accademiche tedesche, senza attendere la pubblicazione ufficiale da parte degli specialisti isolani, che considerarono questa una violazione dell’etichetta accademica.

Ingenuità

Secondo Mongiu – come si legge sulla locandina dell’evento che potrà essere seguito in streaming sui canali social dei Musei nazionali - «a fronte della sua serietà scientifica si rimane assai impressionati per alcune ingenuità di Mommsen nel leggere la Sardegna, che usciva dalla saecularis ignavia e cercava, come spesso le accade, una via di fuga nell’ostentazione del passato tanto da farne un oggetto mitopoietico attraverso la costruzione del falso».

