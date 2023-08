Un nido per i piccoli alunni 

Le liste d’attesa per i bambini del nido sono sempre state un problema. Ora il Comune di Tortolì ha trovato un modo per azzerarle. O comunque per snellirle andando incontro a parecchie famiglie che attendevano una soluzione. Il nuovo nido, ufficialmente sezione primavera, sorgerà nei locali di piazza Caduti, ad Arbatax, orfani della scuola dell’Infanzia cancellata di recente dal ministero dell’Istruzione. «Non tutti i mali vengono per nuocere», esordisce Irene Murru, 46 anni, assessore al Servizio scolastico. Nell’edificio, dotato di tutti i comfort, verranno accolti 20 bambini tra i 24 e i 36 mesi, una fascia delicata con esigenze importanti delle famiglie, alle quali l’amministrazione risponderà con un’organizzazione dei servizi qualificata.

La novità

La sezione primavera nasce per rispondere a una sempre più crescente domanda di servizi educativi. Il Comune, dopo la dismissione della scuola disposta dal Ministero, ha colto la palla al balzo destinando il caseggiato a valle del parco di Batteria ai bambini. Di fatto sarà il secondo nido a disposizione dopo quello di via Cedrino. «Per cinque giorni alla settimana verranno accolti 20 bambini, abbattendo quasi completamente la lista d’attesa. Precedenza ai residenti e poi, eventualmente, i bimbi non residenti». A illustrare la novità è Irene Murru. «Tenere chiusa quella scuola sarebbe stato un peccato. È molto accogliente e vicino al mare, un valore aggiunto per i bambini».

I tempi

Murru, che da mamma di tre figli conosce bene le esigenze delle famiglie, annuncia anche il periodo di inaugurazione della sezione primavera: «A ottobre sarà tutto pronto. Nelle prossime settimane avvieremo una campagna di sensibilizzazione tra le famiglie per invitarle a prendere in considerazione l’opportunità di trasferire ad Arbatax i bimbi fra i 24 e i 36 mesi in modo da liberare spazi in via Cedrino a beneficio di utenti più grandi in lista d’attesa».

