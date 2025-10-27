Un negozio chiude, l’altro apre 

Dopo la chiusura di Macro e Brico, importanti attività commerciali che operavano a Macomer da anni, e sostituite da commercianti cinesi, la crisi ora attacca anche le attività del settore alimentare. Effetto dello spopolamento? È possibile, ma la crisi sembra inarrestabile e travolge tutto, posti di lavoro compresi. L'unico market sotto casa, che operava da oltre 30 anni nel popoloso rione di Santa Maria, è stato chiuso. Era gestito per 12 anni da due giovani donne, che fanno capo alla cooperativa Allevatrici Sarde, che ora alzano bandiera bianca. La chiusura lascia sguarnito un intero rione, dove vi abitano tanti anziani, creando non pochi disagi.

Scelta contestata

Una decisione, quella della cooperativa Allevatrici Sarde, che arriva come un fulmine a ciel sereno, sorprendendo tutti, ma in particolare le due giovani donne che lo hanno gestito in questi ultimi 12 anni. Effetto della crisi? «L'attività - dice Erika Carta, che gestiva l'attività per conto della cooperativa - ha sempre funzionato bene. Il market era punto di riferimento dell'intero rione. Avevamo clienti delle palazzine popolari, ma anche di tante persone che venivano da altre parti della cittadina, che trovavano un ambiente familiare. La decisione di chiudere i battenti non dipende da noi, ma rientra nelle strategie della cooperativa».

C’è chi apre

Si spera ora che l'attività possa essere acquisita, visto che il locale e tutta l'attrezzatura sono stati messi in vendita. Crisi inarrestabile? Se in una parte della cittadina le attività vengono chiuse, per cause legate in particolare allo spopolamento, dall'altra il commercio sembra rianimarsi. Nel corso Umberto, quindi nelle vicinanze del centro storico, dove ancora sono evidenti i segni lasciati dalla crisi che ha colpito la cittadina in questi ultimi 30 anni, è stata aperta invece una nuova attività commerciale, gestita da una coppia di giovani donne. È stata inaugurata la scorsa settimana dal sindaco Riccardo Uda, con tanto di fascia tricolore.

Parla Riccardo Uda

«Quando apre una nuova attività è sempre motivo di festa, in una cittadina come la nostra, che sta patendo la crisi che attanaglia anche altri centri del nostro territorio», dice il sindaco. Ben volentieri ho accolto l'invito delle giovani donne, convinto che questa nuova attività (un negozio di frutta e verdura) possa essere una occasione per rilanciare il commercio in questa parte dell'abitato, che si sta pian piano ripopolando, con l'arrivo di giovani coppie». A gestire la nuova attività commerciale è una giovane coppia di donne, Francesca e Sara. «Eravamo lavoratrici stagionali, ora puntiamo a diventare protagoniste della rinascita di questo settore, importante per Macomer e per il territorio».

