Un naufragio con tanti misteri 

«Davide Calvia potrebbe aver indossato la muta più leggera che avevo lasciato nella barca, quella con uno spessore da due millimetri, utilizzata per temperature più calde. A bordo c’erano anche altre due mute, una pesante da quattro millimetri con cappuccio, probabilmente usata dal sub sopravvissuto, e un’altra con i pantaloni corti da tre millimetri». Davide Sini, diportista e poeta di Porto Torres, è il proprietario della barca scomparsa da mercoledì scorso, giorno del naufragio dei cugini sassaresi. Venerdì mattina ha denunciato il furto dell’imbarcazione, un semi cabinato di sei metri ormeggiato davanti alla banchina Alti fondali, in prossimità del punto dove è stato rinvenuto lo scooter utilizzato da Giovannino Pinna, il pescatore subacqueo 35enne trovato giovedì scorso, dopo 24 ore in balia delle onde, sulla battigia al nono pettine della località Porchile di Sorso.

I punti oscuri

Le speranze di trovare vivo anche il sub 38enne, Davide Calvia, col passare delle ore si affievoliscono. Mancano alcuni tasselli per ricostruire una vicenda che presenta ancora molti punti oscuri. Il mistero della barca sparita nel nulla, che potrebbe essere stata usata dai due pescatori giunti a Porto Torres a bordo dello scooter per imbarcarsi e l’interrogativo sul luogo in cui sarebbe affondata. A Ezzi Mannu, tra Stintino e Pozzo San Nicola? Da qui avevano lanciato l’sos prima di buttarsi in acqua. «La barca non era in condizioni di uscire in mare, era stata danneggiata da un’altra unità da diporto, quindi avevo previsto di fare alcuni lavori di manutenzione. Inoltre nel serbatoio c’era soltanto un litro e mezzo di benzina e non potevano di certo andare lontani», spiega il proprietario del semi cabinato. Senza benzina in mezzo al mare, una falla nel barchino che comincia ad imbarcare acqua e il libeccio a sfavore. «Solo quando vedrò la muta indossata da Pinna potrò dire se quella era la mia», sottolinea Davide Sini che, ieri, ha setacciato tutta la spiaggia di Porchile per verificare la presenza di qualche elemento della sua barca, «eventualmente trascinato dalla corrente fra cui i palami, boe, stivali dopo sci, materiale che in qualche modo poteva galleggiare». I carabinieri gli hanno mostrato un serbatoio vuoto rinvenuto dai familiari di Calvia che si sono uniti al gruppo di volontari, amici e parenti del disperso, impegnati a perlustrare la costa, partendo dal punto del ritrovamento di Pinna.

Le ricerche

Il 35enne si trova ricoverato nel reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale civile di Sassari in prognosi riservata ma in condizioni di salute in progressivo miglioramento.