Un Natale sospesi in mongolfiera 

Concerti, spettacoli, il circo, e arriva anche la mongolfiera sospesa sopra Molentargius, per ammirare la città dall’alto.

Dopo l’accensione delle luminarie, parte la rassegna del Natale a Quartu - finanziata dal Comune e gestita dall’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo - con appuntamenti quotidiani da domani sino all’Epifania, in centro e a due passi dal Poetto. In contemporanea ci sarà anche il villaggio di Babbo Natale nel parco Matteotti, fulcro di una serie di iniziative che si intrecceranno con quelle organizzate dalla Pro loco, comprese le casette di hobbisti e artigiani.

Luci e festa

L’atmosfera natalizia sarà garantita dal videomapping che illuminerà la chiesa di Sant’Agata: sulla facciata della storica parrocchia saranno proiettate le immagini del Natale, con una grafica che cercherà di valorizzare l’identità quartese, fra giochi di luci e inserti legati alla città. Torna anche il teatro dei piccoli in via don Giordi, il Young Music Festival dedicato ai gruppi emergenti. E il circo MagdaClan, all’ingresso di Molentargius, con spettacoli dalla vigilia di Natale sino al 7 gennaio, compresa la notte di San Silvestro. Al parco Matteotti arriva invece il villaggio di Babbo Natale.

La novità

Molentargius ospiterà la grande novità di quest’anno: l’esperienza in mongolfiera “Sospesi tra cielo e terra”. Inizialmente prevista nei primi giorni di rassegna, l’attività è stata riprogrammata a causa delle condizioni meteorologiche avverse per venerdì 22 e nella mattina del 23 dicembre.

Non mancherà il trenino itinerante nelle vie dello shopping, con a bordo musica e animazione. E ancora: spettacoli teatrali, e la musica d’autore con cantanti sardi come Piero Marras. Ma nel parco di Molentargius si esibiranno anche gli Alternos, e Stefania Masala, che andrà in scena con il suo “Viaggio in Sardegna”. Il concerto del Gospel Light Vocal Ensemble si terrà invece nella chiesa di Sant’Agata. Fra gli appuntamenti in calendario c’è la cantata di Natale nella basilica di Sant’Elena: protagonista la cantante partenopea Fausta Vetere, che si esibirà con Elena Ledda, Simonetta Soro, Mauro Palmas, Umberto Maisto, Silvano Lobina e Alessandro Foresti. Appuntamenti che si intrecciano con quelli proposti dalla Pro loco: mercatino di Natale e animazione concentrati nei giardinetti del parco Matteotti.

Niente concertone

E mentre in diversi Comuni dell’isola continua la corsa per accaparrarsi i big della musica per salutare il 2024, Quartu va in controtendenza.

«Anche quest’anno abbiamo deciso di non puntare su un solo concerto di fine anno, con costi elevati e dove ci si diverte per poche ore», commenta il sindaco Graziano Milia. «Preferiamo continuare con la formula ormai consolidata della rassegna fatta di tante iniziative, eventi e spettacoli che coinvolgono le associazioni e il tessuto vivo della città in questo periodo di festa: un impegno per garantire divertimento a tutte le fasce d’età, e soprattutto una crescita culturale per Quartu».

RIPRODUZIONE RISERVATA