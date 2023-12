«Un Natale senza indennizzi» 

Natale senza soldi per i pescatori di Sant’Anna Arresi, l’unica marineria della Sardegna rimasta senza il pagamento degli indennizzi per le servitù militari. I problemi erano nati a seguito del pignoramento dei fondi ordinato dal giudice per far fronte ad alcuni risarcimenti per vittime del dovere. Nel tentativo di recuperare, il ministero della Difesa aveva autorizzato il pagamento per i pescatori di Teulada che hanno ricevuto un acconto di poco superiore al 70 per cento.

Successivamente sono stati liquidati tutti i pescatori della Sardegna mentre la marineria di Sant’Anna Arresi è rimasta appesa nelle procedure burocratiche caratterizzate da incomprensioni tra uffici comunali e comando generale dell’esercito. «È la prima volta che ci lasciano senza un soldo per Natale - dice Luciano Marica della Uila pesca – Il ministro aveva dato la sua parola, ma non credo che riuscirà a mantenerla, anche perché alla fine dell’anno mancano pochi giorni. Hanno lasciato senza un soldo una delle marinerie maggiormente colpita dalle esercitazioni militari. La colpa la diamo alla parte politica, non ai militari. Se i politici avessero voluto, a quest’ora, anche noi di Sant’Anna Arresi avremo avuto i nostri soldi, invece non solo non ci danno la possibilità di festeggiare il natale con il panettone, bensì, molti di noi non riescono più nemmeno a fronteggiare i debiti che hanno dovuto sostenere in attesa che venissero liquidati gli indennizzi. Da gennaio staremo in guardia. Ci siamo fidati del politico di turno, questo non accadrà mai più». Ora comincia il conto alla rovescia per verificare se il ministro riuscirà a far liquidare i pescatori arresini in tempo per mantenere fede alla promessa fatta. . (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA