Un Natale di giochi e spettacoli 

Tutto pronto per il calendario di iniziative organizzate per Natale dall’assessorato alle Attività produttive di Selargius, studiato per coinvolgere i commercianti locali che - per l’occasione - potranno esporre i loro prodotti fuori dai negozi senza dover pagare il suolo pubblico. Dalla mega casa di Babbo Natale alta 9 metri, con trono e cassetta per inviare le letterine al Polo Nord, sino al villaggio natalizio con palchi, musiche e persino la macchina sparaneve per regalare un tocco di magia al Natale selargino. «Un programma ricchissimo di eventi, pensati soprattutto per i più piccoli ma che sapranno regalare il giusto clima festivo a tutta la comunità», assicura l’assessora alle Attività produttive Rita Ragatzu. «Grazie anche a un impegno economico importante posso dire che Selargius, e ovviamente anche Su Planu e Is Corrias, per tre fine settimana si vestiranno a festa».

Si parte domenica 8 dicembre, con l’allestimento del villaggio di Babbo Natale al parco Si ‘e Boi, alle 16,30. In sottofondo musiche natalizie, con luci, proiezioni, effetti speciali, gonfiabili giganti (tra cui uno scivolo alto sette metri). In più zucchero filato, pop-corn e palloncini da modellare per tutti. E come ogni Natale che si rispetti ci sarà anche la neve. Secondo evento il 14 dicembre, in via San Martino, con gazebo per la degustazione delle eccellenze locali, due grandi palchi e luci e audio che creeranno la giusta atmosfera, esposizione di auto e moto d’epoca, e suolo gratuito per i commercianti che vorranno esporre i loro prodotti. Il 20 il Natale arriva a Su Planu: si inizia alle 16,30, in calendario la partecipazione dei babbi natale del vespa club, l’angolo street food con omaggio di castagne a tutti partecipanti. Il 21 si replica a Is Corrias, nella chiesa di San Tarcisio. E il 22 nuovo appuntamento a Si ‘e Boi. Con la super scenografia, Babbo Natale, scivolo, orso gigante e tanto altro. «L’auspicio è di poter contare sulla partecipazione attiva dei commercianti e hobbisti selargini, che invitiamo all’incontro fissato per il 27, alle 20,30, nell'aula consiliare - annuncia l’assessora – sarà l’occasione per illustrare anche il bando che stanno predisponendo gli uffici in vista delle varie attività». (f. l.)

