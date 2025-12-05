Un Natale da vivere nelle dimore storiche 

Quest’anno si punta su un Natale nelle dimore storiche, fra tradizione, cultura e degustazioni di prodotti locali. Dopo l’accensione delle luminarie nelle vie del centro e nei quartieri periferici, il Comune annuncia il programma degli appuntamenti per le feste natalizie, insieme al taglio del nastro di Casa Cara libera dai cantieri, concentrati in due fine settimana. «Sarà un Natale per tutti, bambini e adulti», dicono le assessore alla Cultura e alle Attività produttive, Sara Pilia e Rita Ragatzu.

Il programma

Il via domenica con la prima serata, ospitata tra Casa Putzu e Casa Cara, che apre ufficialmente il Natale selargino: dopo l’inaugurazione ufficiale della struttura di via Fratelli Bandiera - futuro ecomuseo del paesaggio - si alterneranno tante attività culturali, animazione per i più piccoli, e un percorso enogastronomico con degustazione di piatti tipici che collegherà le due dimore storiche. Dalle 18 alle 22 spazio alla gara poetica dialettale con l’esibizione dei cantadores e l’omaggio al canto sardo, l’arrivo dei Babbi Natale in vespa, e una serie di attività per i bambini e le famiglie. Durante la serata saranno presenti hobbisti, artigiani locali e standisti: una vetrina d’eccezione per le attività produttive con degustazione di malloreddus, fave, pane, dolci, vino. Sarà possibile assistere alla preparazione di gattò, ciambelle e ravioli, mentre i Babbi Natale offriranno le castagne ai presenti.Protagonista dell’8 dicembre il presepe vivente di Collinas, una rappresentazione suggestiva con 40 elementi di uno dei simboli più forti della tradizione natalizia sarda. Non solo: musica dal vivo, si replica l’animazione per i bambini e le famiglie sino alle 22, insieme a hobbisti e artigiani locali. Tra gli ospiti anche la bartender Marianna Angius che realizzerà un cocktail con il tipico cappero selargino.

Le assessore

«Quest’anno«, spiegano le assessore Pilia e Ragatzu, «abbiamo scelto di dar vita a un Natale che attraversi alcuni dei luoghi più significativi della città, luoghi di riferimento, di incontro e ritrovo: accenderemo e vestiremo a festa le case comunali, Casa Putzu e Casa Cara, entrambe oggetto di importanti interventi di riqualificazione, e successivamente ci sposteremo al parco Si 'e Boi per l’appuntamento con il villaggio di Babbo Natale. Due fine settimana ricchi di eventi, che metteranno insieme cultura, tradizione e identità con un percorso enogastronomico», aggiungono le due esponenti della Giunta.

Altre iniziative

Il 14 dicembre poi al parco Si ‘e Boi sarà allestito il villaggio natalizio: dalle 16 alle 20 l’incontro di Babbo Natale con i bimbi, insieme allo scivolo gonfiabile, la magia della nevicata di Natale, musica, truccabimbi e intrattenimento.

