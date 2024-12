Un Natale con gli effetti speciali 

Giochi di luce incantati, luminarie sfavillanti, canzoni e musiche di Natale, neve artificiale, giardini incantati e sogni che prendono vita per la gioia soprattutto dei più piccoli. Domusnovas si conferma patria delle dimore dalle decorazioni natalizie esagerate, con tre abitazioni scintillanti che continuano ad attirare chiunque ami farsi travolgere dall’atmosfera natalizia. Con una media di oltre 50 visite al giorno la regina continua ad essere l’abitazione di via Satta addobbata da Davide Pani.

Luci da record

«Quest’anno - spiega - siamo arrivati ad installare 18 mila led intelligenti capaci di creare 50 mila giochi di luci abbinati ad un’ora di musiche e canzoni natalizie attentamente sequenziate». Pani è tra i pochissimi utilizzatori in Italia (meno di 10) del software di gestione luci “Xlights Around” the World e i suoi giochi di luci e musiche figurano anche all’interno dell’omonimo sito. Mutuando un’usanza americana la famiglia lascia aperto il cancello del cortile per permettere una piena immersione nell’atmosfera fatata resa ancora più magica da un pulsante che attiva un temporizzatore della neve. L’accoglienza in casa di famiglie con bambini, un’apposita pagina facebook che dà informazioni su tutto, e l’offerta di candy canes (i colorati ombrellini di zucchero) completano l’usanza. «Ci divertiamo ad organizzare e poi a riscontrare la gioia soprattutto negli occhi dei bambini». Nella provinciale d’ingresso a Domusnovas si è arricchito anche il “Giardino incantato” della famiglia Cherchi dove spiccano gonfiabili, pupazzi luminosi, babbi natale in moto ed in macchine e luci che riproducono animali incantati ed altre meraviglie. «L’artefice è mio marito Ivan - spiega Antonella Cherchi - ma tra lui e mia madre è in atto una sorta sfida su chi riesce ad arricchire maggiormente la collezione. Visite? Non mancano e ne siamo entusiasti: per noi è una passione comune che rafforza anche i legami familiari». Era già ricca negli anni scorsi ma quest’anno è propria esplosa l’abitazione di Marco Marroccu ed Emiliana Piredda nello spiazzo di via Galliano. La facciata, luminosissima, attrae chiunque passi dalle parti di via Roma. «L’abbiamo allestita - spiegano - dedicando 3 ore al giorno fin dal 30 novembre. Una “fatica” ben ricompensata dall’emozione che vediamo soprattutto negli occhi dei più giovani. L’anno prossimo? Ovviamente aggiungeremo ulteriori tasselli, la passione non si può arrestare».

