Un Natale all’insegna della tradizione 

A Narcao, sarà un Natale all'insegna delle tradizioni religiose, di momenti culturali, musicali, gastronomici con il ricco programma del calendario “Natale insieme”. L'amministrazione comunale, da oggi (festa patronale) fino al 6 gennaio, ha coordinato e patrocinato tutti gli eventi proposti dalle associazioni.

Oggi, alle 18, presso la parrocchia San Nicola, è in programma la festa in piazza con il falò per il 50° anniversario della consacrazione della chiesa. Domenica, nella piazza del mercatino (dalle 10 alle 22) tornerà il Mercatino di Natale, con stand enogastronomici e artigianali, e animazione; per la cultura, dal 15 al 21 dicembre, nell'aula consiliare sarà esposta la mostra del pittore paesaggista Luca Guaraglia. Sabato 14, a Rio Murtas alle 15, in piazza Chiesa è in programma il 2° Natale Riomurtese con mercatini, giochi, esibizioni e degustazioni. Giovedì 19 doppio appuntamento, alle 11 “Babbo Natale in piazza” e, alle 19, il concerto Gospel nella chiesa di San Nicola, dove il 21 dicembre (alle 18:.0) si terrà il concerto dei canti natalizi e, il giorno successivo (dalle 10 alle 22), in piazza Chiesa è in programma il “Presepe vivente”. Domenica 29 (dalle 10.30 alle 18) il villaggio di Rosas ospiterà “Rosso in miniera” e, infine, il 4 gennaio, appuntamento con l'Epifania a Rio Murtas in piazza Chiesa, e il 6 gennaio in piazza Europa a Narcao.

RIPRODUZIONE RISERVATA