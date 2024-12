Un Natale all’insegna della solidarietà 

Entra nel clou il calendario natalizio con due appuntamenti tanto attesi soprattutto dai bambini, già protagonisti ieri dei tanti eventi legati a Il Miracolo di Natale, raccolta solidale che ha fatto registrare un gran successo di donazioni. Sabato in piazza Matteotti i mercatini di Natale degli hobbisti di Ahos saranno presenti al Montegranatico dalla mattina e fino alle 20. Nel pomeriggio di scena la casetta di Natale in piazza con Babbo Natale ed elfi (ore 17), poi la castagnata a cura della Pro Loco, l’arrivo dei Babbi Natale in moto e uno spettacolo musicale. A supportare il tutto l’associazione I Vaghi. Lunedì 23 mercatini di Natale nuovamente presenti fin dalla mattina poi piazza Matteotti si trasformerà nel grande villaggio(16.30) con grandi casette rosse, orsi giganti di Natale, gonfiabili extralarge, scivoli e personaggi natalizi, zucchero filato, magiche nevicate, musica, spettacoli ed animazione. Intanto prosegue fino al 12 gennaio “Natale in Grotta” con il suggestivo videomapping (visitabile tutti i giorni) di presepe, casa degli elfi e giochi di luce nella grotta, curati dal Consorzio Natura Viva Sardegna. «Una serie di eventi con cui vogliamo creare il vero clima natalizio soprattutto per i più giovani. Un forte grazie a tutte le associazioni che stanno rendendo possibile queste iniziative», dice l’assessore agli Spettacoli Davide Aru.

