Un nastro per Macchia, il cane del Cammino 

Rosalba Castelli, l’attivista del progetto “Orme d' ombra”, nel pomeriggio di oggi sarà a Iglesias, per lasciare un nastro al suo fedele amico Macchia, il cane che guidava i pellegrini lungo i sentieri del Cammino di Santa Barbara di cui si sono perse le tracce l’anno scorso. Il nastro verrà deposto a Monteponi, a pochi passi dalla casetta di Macchia. Ora Rosalba lo ricorda nel suo progetto e negli incontri che si sono svolti con 2500 giovani in 47 scuole. Un pensiero speciale per ricordare chi ha insegnato l’amore per la libertà e per il prossimo in maniera incondizionata. (ro. p.)

