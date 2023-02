Un Napoli stellare vince anche a Empoli 

Empoli 0

Napoli 2

Empoli (4-3-1-2) : Vicario; Ebuehi (22’ st Stojanovic), Ismajli, Luperto, Parisi; Haas (32’ Pjaca), Henderson (12' st Grassi), Marin; Baldanzi; Satriano (32’ Vignato), Piccoli (12’ st Caputo). In panchina Perisan, Ujkani, Cacace, Tonelli, Walukiewicz, De Winter, Fazzini, Degl’Innocenti. Allenatore Zanetti.

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa (47’ st Ndombele), Lobotka, Zielinski (47’ st Gaetano); Lozano (25' st Olivera), Osimhen (39’ st Simeone), Kvaratskhelia (25’ st Elmas). in panchina Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, 31 Zedadka, Demme, Zerbin, Politano. Allenatore Spalletti.

Arbitro : Ayroldi di Molfetta.

Reti : 17’ pt Ismajli (aut.), 28’ Osimhen.

Note : espulso al 22’ st Mario Rui per fallo di reazione; ammoniti Henderson per gioco falloso e Grassi per comportamento non regolamentare. Angoli 13-4 per il Napoli. Recupero 1’ e 6’. Spettatori 12.624 (abbonati 6.513 ), incasso 239.526 euro.

Empoli. Il Napoli batte anche l’Empoli e scappa con un autogol di Ismajli e la rete di Osimhen. E anche nella ripresa, nonostante l’espulsione di Mario Rui, i partenopei hanno controllato i toscani e sono andati vicini al 3-0. Sono 21 le vittorie su 24 partite di campionato, e quello di ieri è l’ottavo successo di fila in Serie A. Sono otto anche le gare consecutive di campionato in cui va a segno Victor Osimhen. Non solo: la squadra di Spalletti si trova di nuovo con un siderale +18 sull’Inter, seconda in classifica, in attesa delle gare di oggi. Qualcosa di più di una fuga: anche al Castellani la superiorità è stata eclatante.

La gara

Il risultato cambia al 17’ con l’autorete di Ismajli. Sugli sviluppi di uno dei tanti corner della gara il cross di Kvaratskhelia trova Zielinski il cui controcross viene deviato in rete dall’albanese. Il raddoppio arriva sulle ali dell’entusiasmo al 28’ ancora su angolo. Kvaratskhelia si accentra e calcia verso Vicario la cui respinta è ribattuta in rete da Osimhen, al suo 21esimo gol stagionale. Nel finale di primo tempo ancora Vicario si supera a tu per tu con il capocannoniere. Sul successivo corner Kim centra la traversa dall’area piccola.

Il secondo tempo

Nella ripresa le cose sembrano mettersi meglio per l’Empoli. Zanetti inserisce Caputo, partito dalla panchina per un dolore al piede, che provoca l’espulsione di Mario Rui responsabile di aver scalciato l’attaccante da terra dopo uno scontro con una sua brutta caduta. Ma il copione non cambia: Napoli col pallino del gioco in mano e pericoloso. Empoli invece mai pericoloso in termini di risultato. Solo qualche buono spunto di Satriano e poco altro. Per i toscani non era questa la gara in cui cercare i punti salvezza, perciò nessun dramma davanti a un Napoli che viaggia su un altro pianeta. Il +18 dall’Inter, che ancora deve giocare, la dice lunga sul campionato che sta facendo la squadra di Spalletti: il tecnico, che ha sempre predicato prudenza, continua a non sbilanciarsi troppo sul traguardo finale ma elogia i suoi parlando di una «squadra matura. Osimhen ha detto una cosa da leader nello spogliatoio». L’espulsione di Mario Rui «è stato segno di poca maturità, ma nel calcio può succedere. Anche con l’uomo in meno è venuta fuori la voglia degli altri giocatori di sopperire alle difficoltà». Il suo Napoli va, il sogno ormai è a un passo.

