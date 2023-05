Un Napoli-Inter da copertina  

Quattro partite in Serie A oggi, tra le quali spiccano Napoli-Inter e lo scontro salvezza tra Lecce e Spezia, quasi decisivo per stabilire chi saluterà il massimo campionato.

Al Maradona si gioca alle 18, coi campani che cercheranno di festeggiare la meglio il titolo appena conquistato fermando la corsa di una squadra in grandissima forma: i nerazzurri infatti sono reduci dalla conquista della finale di Champions League e inseguono il secondo posto in classifica, al momento occupato dalla Juventus (a +3). Inzaghi potrebbe però preservare alcuni titolari in vista della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma mercoledì. Ma già alle 12,30 ci sarà lo scontro diretto tra Lecce e Spezia, rispettivamente a 32 e 30 punti. I liguri occupano assieme al Verona il terz’ultimo posto: vincere significherebbe scavalcare i salentini e prendere lo slancio verso la permanenza in A. Viceversa i tre punti garantirebbero ai giallorossi la quasi certa salvezza con 5 lunghezze di margine a due turni dalla fine. Alle 15 si gioca Torino-Fiorentina, alle 20,45 Udinese-Lazio: i biancocelesti sono quarti e hanno bisogno di punti per confermarsi in zona Champions. Domani si chiude con Roma-Salernitana ed Empoli-Juve.

RIPRODUZIONE RISERVATA