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Dolianova.
29 aprile 2026 alle 00:19

Un mutuo per l’asilo nido 

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Sono tre i nuovi interventi inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche appena aggiornato dal Comune di Dolianova. Il più importante riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico nella zona di San Pantaleo. Per il progetto di riqualificazione dell’ex giardino e il recupero del palazzo vescovile, il Comune ha ottenuto dalla Regione un finanziamento complessivo di 2,9 milioni di euro. Il secondo intervento interesserà invece la manutenzione straordinaria dell’asilo nido di via dei Lavoratori per la quale è stato richiesto un mutuo di 250mila euro a Cassa Depositi e Prestiti. Risorse che dovrebbero consentire di completare i lavori di ristrutturazione che vanno avanti ormai da anni e che hanno richiesto un importante sforzo finanziario. L’ultimo progetto riguarda il potenziamento dei punti di rifornimento idrico (i due vasconi di Bruncu Salamu e Funtana) per i mezzi antincendio impegnati nelle campagne estive di lotta al fuoco. (c. z.)

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