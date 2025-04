Un mutuo per la rete idrica di Porto Pino 

Seicentocinquanta mila euro per porre fine all'annoso problema della crisi idrica a Porto Pino. Qualcosa si muove finalmente dopo anni di disagi, specie nel periodo estivo. Il Consiglio comunale di Sant’Anna Arresi, convocato d'urgenza nei giorni scorsi, ha approvato la scelta di contrarre un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti per la sistemazione della condotta della località balneare di Porto Pino. Il tutto in attesa del passaggio della gestione idrica a Abbanoa (che comprende il passaggio dello stesso mutuo). Come fa sapere l'assessore ai Lavori pubblici Valerio Lecca, «si interverrà in particolare nei punti critici cercando di terminare i lavori prima possibile e creare meno disagi possibile». L'idea è di far partire i lavori prima dell'estate, burocrazia permettendo, per evitare il rischio di passare un altra stagione con i rubinetti a secco e numerose perdite, come accaduto nei giorni scorsi nella via principale della località turistica. Alla riunione del Consiglio non ha partecipato il gruppo di minoranza “Uniti per Sant'Anna Arresi”, che ha motivato l'assenza in una nota: «Guardando i punti all’ordine del giorno – si legge – è evidente che non c’è reale urgenza. Se fosse stato necessario discuterli con questa fretta, si sarebbe potuto convocare il Consiglio rispettando le 24 ore di preavviso previste dal regolamento».

