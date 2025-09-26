Un mutuo per il tetto della scuola 

Un debito lungo vent’anni per un tetto nuovo. Il Comune ha deciso di ricorrere a un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per garantire il cofinanziamento necessario al rifacimento della copertura della scuola per l’infanzia di via Campania. L’intervento, dal costo complessivo di 410mila euro, è in gran parte sostenuto dai fondi regionali del programma Iscol@ (328 mila euro), ma la quota mancante, 82 mila euro, sarà coperta attraverso un prestito ventennale a tasso fisso. Il mutuo impegnerà le casse comunali fino al 2045, con 40 rate semestrali garantite direttamente sulle entrate di bilancio. Una scelta che mostra la volontà di non rinviare ulteriormente lavori considerati urgenti: la scuola, frequentata da bambini dai tre ai sei anni, presenta criticità strutturali che rendono inevitabile un intervento radicale sulla copertura. Il tema non è nuovo. Se ne discute infatti dal 2022, quando ancora durante la giunta Lutzu, su proposta dell’allora assessore al Bilancio Angelo Angioi, venne approvata una variazione di bilancio che recepiva, tra le altre voci, proprio il finanziamento regionale. Da allora, l’iter si è sviluppato fino alla decisione di procedere con il mutuo per garantire il cofinanziamento richiesto. La scelta è dettata dall’urgenza di intervenire su un edificio che ospita bambini dai tre ai sei anni e che presenta criticità strutturali tali da rendere necessario un intervento radicale. (m. g.)

