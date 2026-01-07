VaiOnline
Iglesias.
08 gennaio 2026 alle 00:26

Un museo tenuto sotto chiave 

I beni sono di Igea ma il palazzo Bellavista è chiuso al pubblico 

Una ricca testimonianza di ciò che è stato il dopolavoro a Iglesias durante gli anni delle miniere, con una sezione dedicata al racconto del tempo libero in città nell’epoca fascista, fino alla mostra sugli scioperi del 1992, prima che alle miniere venisse affisso definitivamente il lucchetto: è il prezioso tesoro di Igea custodito all’interno del primo piano di palazzo Bellavista, che tuttavia non è visitabile al pubblico.

Il patrimonio

«Un peccato», dichiara Franco Sanna, scrittore ed ex minatore che oggi custodisce quei beni, formalmente di proprietà di Igea e, da statuto, dell’associazione Erminio Ferraris. L’associazione oggi risulta essere decaduta e pertanto non si può prendere l’onere di aprire al pubblico: «Un patrimonio così dovrebbe essere alla portata di tutti – spiega Sanna -, sia come polo museale sia, per chi studia, per lavori di ricerca». Un archivio fatto di documenti, fotografie, manifesti, diplomi e libri: testimonianze materiali di oltre un secolo di vita operaia, sociale e culturale. Igea ha avuto un ruolo importante nel riconoscere il valore di questi beni e nel favorirne la messa in sicurezza, chiedendo che venissero collocati in spazi adeguati. La gestione quotidiana e la custodia sono però affidate, di fatto, a Sanna, che per anni ha fatto parte dell’associazione Erminio Ferraris – ex dopolavoro – e ha scelto di farsi carico della memoria collettiva. «Questi materiali appartengono alla città e alla sua storia. Un luogo che potrebbe diventare un centro di studio, un museo, un archivio aperto, un punto di riferimento per studenti, ricercatori e cittadini. - dichiara Sanna, che negli anni ha recuperato e salvato dalla dispersione i beni oggi custoditi negli spazi espositivi – Non serve creare qualcosa di nuovo, bisogna riconoscere e rendere visibile ciò che c’è».

L’ente

Una richiesta che sembra essere già presa in carico dai vertici di Igea: «Stiamo programmando con i lavoratori di Igea e con la Rsu il riavvio delle attività dell’associazione Erminio Ferraris: questo consentirà, dopo aver interloquito con il Comune di Iglesias, di avviare anche le visite all’esposizione museale – dichiara Salvatore Mattana, amministratore unico di Igea –. Abbiamo già parlato con il direttore dell’Ausi Marco Piras. Vogliamo lanciare diverse iniziative che valorizzino questo patrimonio custodito dentro palazzo Bellavista, collaborando con l’Ausi».

