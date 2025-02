«Un museo per i miei trattori d’epoca» 

Se i trattori di Mario Loddo potessero parlare chissà quante storie racconterebbero. A dar voce ad alcune di queste è proprio il collezionista asseminese, classe 1974, che ne custodisce ben dieci antichi esemplari a cui si sommano tre mietitrebbie.

Una parte dei macchinari agricoli si trova nei terreni dell’azienda Loddo produttrice di pomodori e melanzane, oltre la Statale 130, mentre l’altra all’interno di un antico caseggiato nel centro storico cittadino a due passi dalla parrocchiale di San Pietro.

La ricerca

Un tesoro inestimabile per il giovane imprenditore, più per il valore affettivo ché per quello economico: «Ho speso certamente più soldi per sistemarli di quanto valgano i trattori stessi. Amo queste macchine e la reazione delle persone quando vengono messe in moto. Tuttavia, dietro alcune di loro, ci sono storie di liti familiari e addirittura racconti drammatici».

Una passione, questa, che Loddo lascerà in eredità alle due figlie Benedetta ed Eleonora e che, a sua volta, gli era stata trasmessa dallo zio acquisito Sergio Mereu, venuto a mancare nel 2008 dopo che avevano organizzato insieme l’ultima sagra della mietitura ad Assemini.

Il reperto

Il primo protagonista di quello che era divenuto un appuntamento annuale è sempre stato un “Super” Orsi datato 1932: «Quanto mi ha fatto penare», esclama tutto sommato orgoglioso Loddo mentre si appresta ad accendere il motore a testa calda: «Matricola 441, il “vecchietto” di casa, nonostante i suoi 12mila centimetri cubici di cilindrata, non può fare più di 6 chilometri orari». Per accenderlo ci vogliono circa cinque minuti di riscaldamento con la fiamma esterna che ne provoca lo scoppio, un quasi assordante rombo di motore e una avvolgente nube di fumo. Oltre alle curiosità meccaniche custodisce una storia di liti familiari: «Era di proprietà di dottor Murtas. Visto che lavorava fuori Sardegna lo lasciò, seppur restio, in custodia al cognato residente a Dolianova. In cambio si fece promettere che il mezzo sarebbe stato messo in mostra in un apposito museo. Invece per ben tre anni, insieme a una imponente trebbia, fu lasciato all’incuria e alle intemperie, causandone l’inevitabile invecchiamento». È qui che subentrò Loddo: «Quando Murtas scoprì la fine del suo amato trattore mi chiese di andarlo subito a prendere. Ma suo cognato non me lo permise. Da qui nacque una disputa legale, ancora accesa quando Murtas morì. Fece giusto in tempo, nel Duemila, a vendermi il trattore (pagato 3mila euro) che potei ritirare solo scortato dai carabinieri. Dopo acquistai a Padova le ruote, pagandole 8mila. Per pulirlo e rimetterlo in moto ci sono voluti 6 mesi».

La donazione

Oltre al “vecchietto”, Loddo conserva gelosamente esemplari di “Argo” Orsi degli anni Cinquanta, un Landini “25” e altri modelli: «Si tratta dei primi sostituti meccanici ai buoi». Annessi alle macchine ci sono 3 gigantesche trebbiatrici lignee (pesanti almeno 6 tonnellate), che servivano a dividere il grano dalla paglia grazie alla frizione azionata da un nastro collegato alla puleggia del trattore: «Le trebbie sono riposte nell’ex vaccheria dell’imprenditore agricolo conte Angelo Ceconi». Una di queste reca una targa con su scritto «donazione di Ettore Bertellini in memoria di Giorgio e Marino», dietro la quale c’è una storia drammatica: «Chiesi di poter acquistare l’antica trebbia a Giorgio, un ragazzo di Guasila. Ricevetti un fermo posta: “Non la venderei per tutti i soldi del mondo”. Rinunciai. Nel 2007 ricevetti la telefonata del padre dei due fratelli Giorgio e Marino. Il primo uccise il secondo, disabile grave, per poi togliersi la vita. Così il padre si volle disfare dell’attrezzo cedendomelo in dono». E conclude: «Non escludo la possibilità di creare un museo e di ridar vita alla sagra delle mietitura».

